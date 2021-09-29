Новости – Люди
Люди
Московским медикам заплатят от 200 до 400 рублей за каждого привившегося от COVID-19
29 сентября, 2021 13:09
1 мин
1 мин
Ashraf Amra/Keystone Press Agency
Мэр Москвы Сергей Собянин придумал, каким образом можно ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в городе. Он решил ввести стимулирующие выплаты для медиков, которым и предстоит зазывать граждан в пункты получения препаратов против коронавируса. Соответствующее постановление уже подписано.
Так, если врачам удастся привлечь сверх установленного плана местных жителей от 18 до 60 лет, им заплатят по 200 рублей за каждого пришедшего, а если прививку сделают пожилые - после 60-ти - то начисление составит 400 рублей. Об этом говорится на сайте мэра.
Ранее сообщалось о том, что в Израиле власти хотят начать признавать граждан полностью вакцинированными только после четвертой прививки от коронавируса.
Обсудите на форуме:
Как вы думаете, темпы вакцинации от коронавируса заметно вырастут в Москве после введения Сергеем Собяниным стимулирующих выплат для медиков за каждого привившегося?
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости