Московские врачи отправились бороться с коронавирусом в Хабаровск

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Для борьбы с COVID-19 из Москвы в Хабаровск направлена бригада врачей. Врачи должны прибыть субботним авиарейсом, 25 июля, около полудня по местному времени.

Пресс служба сообщает, что бригада медиков отправилась в регион по договоренности с врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и федеральными властями.

Региональный Минздрав уточняет, что прибыть должны 17 медиков, также ожидается поставка медикаментов и аппаратов искусственной вентиляции легких, передает РБК.

Напомним, что сегодня, 25 июля, в Хабаровске также прошла протестная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. При этом, официальные оценки численности протестующих сильно расходятся с данными местных СМИ. Подробнее читайте в материале Русской планеты.