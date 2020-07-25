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Мэрия Хабаровска удивляет своими подсчетами на новой акции в центре города

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 09:56
2 мин
Photo
Flickr

Новая демонстрация, направленная на поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, прошла в субботу в Хабаровске. При этом, оценки в численности протестующих существенно разнятся.

Так, по оценке администрации города, акция собрала порядка 6.5 тысяч человек. При этом, альтернативные источники утверждают, что демонстрация является возможно самой масштабной за весь «протестный» период. В частности, портал Dvnovosti.ru пишет о «десятках тысяч» протестующих.

Помимо привычных требований организовать справделивый суд для Сергея Фургала, протестующие начинают более настойчиво обращаться к федеральной власти. В частности, мелькают лозунги, призывающие к отставке президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, горожане продолжают требовать смещения нынешнего врио губернатора Михаила Дегтярева. Напомним, ранее чиновник отказался разговаривать с протестующими ссылаясь на провокации. При этом, Дегтярев выразил полную готовность париться в бане с большими начальниками ради своих граждан.

темы
Хабаровск
демонстрации
Сергей Фургал
Михаил Дегтярев
2 мин