Московские власти опровергают введение пропускного режима

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Власти Москвы прокомментировали возможное повторное введение пропускного режима в мегаполисе из-за пандемии COVID-19.

Пока такой необходимости нет, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, в мэрии очень надеются, что ее «и не возникнет». Кроме того, власти не принимали решений о вводе режима самоизоляции, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, мэрия Москвы обсуждает ужесточение ограничений в связи с распространением коронавируса. Источники, близкие к мэрии и правительству, сообщили о готовности властей вернуть пропускной режим и объявить стопроцентную изоляцию в течение ближайших двух недель.