Московские власти объяснили закрытие ночных клубов и общепита в ночное время

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Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса объяснил решение властей запретить работу ночных клубов, караоке, баров, боулинга и заведений общепита с 23 часов до 6 утра.

Так, весной, во время первой вспышки COVID-19, развлекательные заведения, работающие по ночам, стали «главными рассадниками» коронавируса в ряде стран. В ночное время труднее всего соблюдать как дистанцию, так и масочный режим, тогда как днем посетители заведений стараются следовать санитарным требованиям, сообщает РБК.

Также отмечается, что задачей системы QR-кодов было не ограничение посещений, а контроль над цепочками распространения заболевания.

Тем временем, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк предложил магазинам, фудкортам и сетям быстрого питания не оставаться в стороне и тоже ввести «ковидные» пропуска - QR-коды. По его словам, официального приказа пока нет, соответственно, систему чек-инов вводить необязательно. Данное нововведение носит рекомендательный характер.