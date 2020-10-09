Московские учителя сообщили о подготовке школ к переводу на удаленку

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Учителей в московских школах обязали передать номера телефонов, автомобилей, проездных и социальных карт. Педагоги ожидают, что с 19 числа, когда закончится вторая неделя каникул, они перейдут на дистанционное обучение.

В двух учреждениях Москвы, расположенных в разных районах, рассказали, что информацию требуют со всех сотрудников. В школе № 1256 в районе Печатники сообщили, что распоряжение о сборе личных данных поступило от Департамента здравоохранения Москвы.

Учительница по имени Светлана сказала «Открытым медиа»: «100% учителей передают свои данные, а не только 65+ и хроники».

Она считает, что с началом новой учебной четверти ее школа перейдет на дистанционный формат работы, хотя об этом не объявлено.

В школе в Бескудниковском районе со всех учителей собрали заявления о переходе на удаленную работу с 5 октября.

Ранее замминистра просвещения РФ Виктор Басюк сообщил о переводе школ Москвы на удаленку. Он заявил, что это точно подтвержденная информация. Спустя время чиновник стал все отрицать.