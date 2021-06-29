Московские рестораны теряют клиентов — выручка сократилась на 80 процентов
Московские рестораны, вынужденные из-за эпидемиологической обстановки перейти на «бесковидный» режим работы, ощутили резкий спад посещаемости заведений клиентами. По словам уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова, на выручке данное нововведение мэра города Сергея Собянина тоже отразилось — она сократилась как минимум на 80%.
Напомним, данный режим действует в Москве с 28-го июня.
Сегодня власти города приняли решение поддержать предприятия общепита. Известно, что рестораторы получат отсрочку об уплате арендных платежей за III квартал текущего года, также кафе и рестораны включат в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что федеральный штаб всё-таки начал «спускать» региональным властям новый план по вакцинации от COVID-19.