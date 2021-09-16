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Московские геймеры смогут почистить свои игрушки и кресло за 1690 рублей
16 сентября, 2021 18:50
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igromania.ru
Сервис «Яндекс.Услуги» запустил уборку компьютерных принадлежностей в московском регионе. Для этого на платформу подключат уборщиков, которые смогут почистить монитор, клавиатуру, мышку, наушники. джойстик и даже мебель. В компании уверяют, что такая уборка необходима для извлечения пыли в гаджетах, а также для поддержания чистоты игрового кресла.
Стоимость уборки для московских геймеров начинается от 1690 рублей. Также услуга доступна для жителей Подмосковья. Позже георрафия будет расширена.
Напомним, жители крупных городов тратят в среднем 8,6 тысячи рублей в месяц на клинеров.
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