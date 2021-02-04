Клининг стал самой популярной услугой у жителей российских мегаполисов

Общество

Жители российских мегаполисов тратят 8 тысяч 600 рублей в месяц на делегирование сервисам домашних хлопот.

Среди самых востребованных услуг - клининг, доставка продуктов и няни, выяснили в «СберУслуги» и «СберМаркет». Из всех домашних дел граждане России чаще всего ищут на сервисе услуги по уборке, а пользуются клинингом дважды в месяц. Доставку продуктов из супермаркетов заказывают один раз в 7–10 дней. Два-три раза в неделю граждане пользуются услугами няни, пишут «Известия».

По словам аналитиков, активнее всего услуги делегируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Согласно подсчетам, жители больших городов при помощи сервисов услуг экономят более 29 часов в месяц.

Как сообщалось, пока ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции не наладилась, а в некоторых регионах России введен режим самоизоляции, нужно поддерживать пенсионеров. Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он считает, что государство должно компенсировать одиноким гражданам старше 65 лет расходы на курьеров.