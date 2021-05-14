Московская судья вынесла решение по известному производителю самолетов с припиской «не уверена»

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В решении Арбитражного суда Москвы заметили лишнюю надпись крупным шрифтом. В тексте требовалось взыскать с известного производителя самолетов 467 тыс. рублей.

Решение вынесла Карина Мороз. Она рассматривала иск Омского машиностроительного конструкторского бюро к холдингу «Сухой».

Telegram-канал «Арбитр» сообщил, что после абзаца о решении судья написала «но не уверена». После обнаружения подписи его удалили с сайта суда.

Ранее в нескольких решениях Арбитражного суда Москвы нашли фразу «письку сосите». Из-за нее уволили несколько сотрудников.