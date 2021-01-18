Московская область меняет планы из-за ситуации с коронавирусом

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В Подмосковье из-за снижения количества выявляемых случаев коронавируса приняли решение сократить количество коек. Соответствующую команду дал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Что касается ковида, у нас хорошие новости, видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются», - объяснил глава Подмосковья.

Количество мест для больных коронавирусом уменьшится в Реутове, Бронницах, Щелкове, Воскресенске, сообщает телеканал «360». Чуть позже перепрофилируют родильный дом в Балашихе.

Купленное для нужд ковидных госпиталей оборудование будут использовать в клиниках и медицинских учреждениях, нуждающихся в обновлении. Об этом распорядился губернатор.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Привить всех потребовал президент России Владимир Путин.