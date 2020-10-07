Мошенники осваивают новый вид заработка – через ЖКХ

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В России начинает набирать популярность новая мошенническая схема, при которой у граждан вымогают деньги якобы за неоплаченные услуги ЖКХ. Специалисты рекомендуют быть бдительными, прежде чем впускать в свою квартиру незнакомых людей в форме.

Обычно мошенники работают в паре: один из них представляется госслужащим (полицейским, судебным приставом, либо сотрудником ЖКХ), второй – сотрудником вашей управляющей компании. В доверие «клиента» входят быстро, объясняют, что имеется задолженность по коммуналке, которую можно оплатить наличными или переводом через терминал.

«Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности», – цитирует эксперта Национального центра финансовой грамотности Елену Бобкову РИА Новости.

Другой эксперт центра – Игорь Григорьянц подчеркивает – прежде чем позволить незнакомым людям переступить порог вашей квартиры, убедитесь в том, что они действительно являются сотрудниками тех организаций, которые они озвучили.

Ранее сообщалось, что мошенники лишили безработного москвича 1,6 миллионов рублей.