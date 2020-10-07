Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Мошенники осваивают новый вид заработка – через ЖКХ

Марьям Ибрагимова
7 октября, 2020 10:48
2 мин
Фото: sibadvokat.ru
Фото: sibadvokat.ru

В России начинает набирать популярность новая мошенническая схема, при которой у граждан вымогают деньги якобы за неоплаченные услуги ЖКХ. Специалисты рекомендуют быть бдительными, прежде чем впускать в свою квартиру незнакомых людей в форме.

Обычно мошенники работают в паре: один из них представляется госслужащим (полицейским, судебным приставом, либо сотрудником ЖКХ), второй – сотрудником вашей управляющей компании. В доверие «клиента» входят быстро, объясняют, что имеется задолженность по коммуналке, которую можно оплатить наличными или переводом через терминал.

«Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности», – цитирует эксперта Национального центра финансовой грамотности Елену Бобкову РИА Новости.

Другой эксперт центра – Игорь Григорьянц подчеркивает – прежде чем позволить незнакомым людям переступить порог вашей квартиры, убедитесь в том, что они действительно являются сотрудниками тех организаций, которые они озвучили.

Ранее сообщалось, что мошенники лишили безработного москвича 1,6 миллионов рублей.

темы
мошенники
жкх
долги
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!