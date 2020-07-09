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Мошенники лишили безработного москвича 1,6 млн рублей

Артем Денисов
9 июля, 2020 04:32
1 мин
мошенники
Фото: pixabay.com

В Москве мошенница похитила с банковской карты безработного 1,6 млн рублей.

Мужчина 1965 года рождения обратился с заявлением в правоохранительные органы. По его словам, деньги пропали 6 июля. Утром пострадавшему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка.

Женщина завладела реквизитами пластиковых карт и похитила около 1,6 млн рублей. Полиция ведет расследование преступления, сообщает агентство «Москва».

В Москве злоумышленник обманом выманил у 76-летней старушки крупную сумму денег.

Пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что для сохранения денег на счете необходимо назвать реквизиты банковских карты и коды из SMS-сообщений. После этого он похитил со счетов пожилой женщины более 1,5 миллиона рублей.

По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.

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москва
мошенники
хищения
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