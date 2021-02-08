Мосгорсуд «заминировали». Всех сотрудников и посетителей эвакуировали

Общество

В Мосгорсуде идет эвакуация после получения сообщения о минировании. Сегодня здесь должно пройти заседание по рассмотрению апелляции главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова на административный арест на 25 суток.

В пресс-службе суда сообщили, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании. Всех сотрудников и посетителей суда вывели на улицу. Здание оцепили сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Смирнова также вывели из здания суда и посадили в полицейский автомобиль.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции получили сообщение о «минировании» учебных заведений по всей России.