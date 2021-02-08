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Мосгорсуд «заминировали». Всех сотрудников и посетителей эвакуировали

Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 14:54
1 мин
Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 14:54
1 мин
1
Globallokpress

В Мосгорсуде идет эвакуация после получения сообщения о минировании. Сегодня здесь должно пройти заседание по рассмотрению апелляции главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова на административный арест на 25 суток.

В пресс-службе суда сообщили, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании. Всех сотрудников и посетителей суда вывели на улицу. Здание оцепили сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Смирнова также вывели из здания суда и посадили в полицейский автомобиль.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции получили сообщение о «минировании» учебных заведений по всей России.

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