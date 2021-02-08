Полиция проводит проверку сообщения о «минировании» школ по всей России

Общество

Сотрудники полиции получили сообщение о «минировании» учебных заведений по всей России. Об этом сегодня рассказали в правоохранительных органах.

В полицию обратился мужчина, дочь которого увидела в социальной сети Likee сообщения об угрозе взрывов школ в разных регионах России.

В настоящий момент проводятся проверки и следственные действия, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что правоохранительным органам поступило сразу несколько анонимных сообщений о «минировании» крупнейших аэропортов в стране. В списке городов оказались Краснодар, Санкт-Петербург и Москва.