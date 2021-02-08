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Общество
Полиция проводит проверку сообщения о «минировании» школ по всей России
8 февраля, 2021 09:50
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фото: МВД РФ
Сотрудники полиции получили сообщение о «минировании» учебных заведений по всей России. Об этом сегодня рассказали в правоохранительных органах.
В полицию обратился мужчина, дочь которого увидела в социальной сети Likee сообщения об угрозе взрывов школ в разных регионах России.
В настоящий момент проводятся проверки и следственные действия, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что правоохранительным органам поступило сразу несколько анонимных сообщений о «минировании» крупнейших аэропортов в стране. В списке городов оказались Краснодар, Санкт-Петербург и Москва.
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