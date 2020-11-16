Морги переполнены: ивановские чиновники ищут помещения для размещения трупов

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В связи с ростом числа умерших от коронавируса в Ивановской области морги при больницах оказались переполнены. Чтобы хранить тела, придется перепрофилировать другие медицинские учреждения, в том числе в ущерб оказанию помощи.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. По его словам, хранить умерших уже негде.

«Нагрузка существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам», — рассказали в пресс-службе депздрава.

Проблема возникла не только из-за большого числа погибших, но и по вине родственников - они подолгу не забирают тела, потому что боятся заразиться. Фокин назвал ситуацию напряженной и заявил, что она вряд ли изменится в ближайшее время.

Чиновники ищут для размещения трупов помещения - для этого придется задействовать другие медучреждения, передает телеканал «360».

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