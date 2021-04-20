Монахиням Среднеуральского монастыря вернут красную икру и вино

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Монахиням из Среднеуральского женского монастыря разрешат забрать личные вещи и продукты питания, оставленные ими в обители. Об этой возможности рассказали в управлении судебных приставов по Свердловской области.

Чтобы добиться возврата, им необходимо прийти к приставам с документами, подтверждающими принадлежность данного имущества. В управлении уточнили, что монахиням разъяснили порядок подачи соответствующего заявления.

К слову об оставленном имуществе. Накануне представители монастыря заявили о том, что Екатеринбургская епархия изъяла всю продукцию, приобретенную для монахинь и насельников, в том числе икру и вино. Позже глаза Екатеринбургской митрополии назвал эту распространившуюся в СМИ информацию наглой клеветой, передает URA.RU.

Ранее сообщалось о том, что монахинь из Среднеуральского монастыря, захваченного схиигуменом Сергием, вывели из обители под конвоем ОМОНа.