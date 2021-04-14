Монахинь вывели из Среднеуральского монастыря под конвоем ОМОНа

Люди

Из Среднеуральского монастыря, захваченного схиигуменом Сергием, принудительно выселили монахинь. Двери во все помещения были вскрыты болгарками, а насельниц выводили под конвоем ОМОНа.

Об этом написал «Екатеринбург онлайн». Санкцию на немедленное выселение дал суд.

Монахинь должны были разместить на базе отдыха «Остров сокровищ». Они отказались туда ехать.

Весной 2020 года Среднеуральский монастырь был захвачен Сергием и его сторонниками. Священника запретили в служении, но он продолжал литургии вопреки запрету РПЦ. В декабре 2020 года его арестовали, но единомышленники Сергия продолжили удерживать монастырь.