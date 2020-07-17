Молодым российским семьям начали выдавать наборы для постройки жилища аборигенов

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На Ямале молодым семьям начали выдавать сертификаты на строительство чума - традиционного жилья аборигенов. По нему кочующие оленеводы получают новое жилье «под ключ» - по сертификату предоставляют весь набор необходимых материалов для строительства.

Комплект включает от 25 до 40 высоких шестов, порядка 40-60 шкур оленей, непродуваемое покрытие и печку-буржуйку. При переезде семья грузит это хозяйство на нарты и на очередной стоянке возводит жилье снова.

Чум стоит 700-800 тыс. рублей. Сертификат на строительство получили уже две семьи, пишет «Российская газета».

Чумы собирают годами: родители начинают возведение жилья для еще маленьких детей. Женщины подолгу выделывают оленьи шкуры, а мужчины готовят шесты - это основа чума.

Акция с выдачей сертификатов зародилась год назад, когда семья молодых оленеводов попросила у местных властей помощи в обустройстве собственного чума.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об историческом шансе правительства решить вопрос с жильем россиян.