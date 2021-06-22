Молчание ПФР или обман стариков: как два миллиона россиян не получили свои пенсии
Почему два миллиона россиян вовремя не получили положенную накопительную часть пенсии, рассказала член комитета по социальной политике при Совете Федерации Елена Бибикова. Одна из причин - незнание людей об отчислениях.
По словам Бибиковой, «массированного оповещения об этих выплатах» не было. В связи с этим она предлагает, чтобы Пенсионный фонд вел разъяснительную беседу с гражданами.
Сенатор также пояснила Lenta.ru: «С 2002 года вместе с заработной платой отчислялись страховые платежи в пенсионную систему. У мужчин 1952 года рождения и моложе и женщин 1957 года рождения и моложе на накопительные лицевые счета начислялись два процента. Четыре года работодатель вносил эти деньги, с 2002 по 2005 год. В 2006 году эту норму отменили, потому что посчитали, что у этих людей не смогут сформироваться накопления. А эти два процента остались на лицевом счете в Пенсионном фонде».
Бибикова уточнила - положенные пенсионерам средства доступны. Для получения необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Сенатор отметила, что на счетах лежат разные суммы - от небольших до крупных.
Ранее в России предложили лишить пенсии «подлую» категорию граждан.