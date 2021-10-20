«Много ли денег Путина нашли?»: Дерипаска с матом прокомментировал обыски в связанных с ним домах
Российский бизнесмен Олег Дерипаска нецензурно прокомментировал обыски в связанных с ним домах в Нью-Йорке и Вашинготе. Они прошли 19 октября и длились более 10 часов - по итогам агенты ФБР вынесли несколько коробок и чемоданчиков из жилища.
«Хочется спросить: ****** (много - прим.) ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах?» - написал миллиардер.
Он заявил о «запредельной тупости» американского истеблишмента, который, как считает олигарх, «раскручивает байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году».
Об этом пишет РБК.
Напомним, обыски прошли в домах, которые, как сообщил представитель Дерипаски, принадлежат его родственникам. Основанием для обысков стали два судебных ордера. Официально причину действий не называют. Предположительно, проверка связана с расследованием вмешательства в американские выборы. Оно могло финансироваться через его компании.
В Кремле не стали давать каких-либо комментариев, но пообещали защищать россиянина.