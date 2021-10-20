В Кремле не дали «какого-то комментария» об обысках в США у Дерипаски. Но готовы его защищать
Кремль прокомментировал обыски в вашингтонском особняке, предположительно, принадлежавшем родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Напомним, американские спецслужбы пришли в дом накануне и обыскивали жилище более 10 часов.
Кремль не располагает информацией, с чем связаны мероприятия.
«В Кремле не может быть какого-то комментария», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Вместе с тем Россия готова «всячески защищать» его интересы.
Примерно полтора десятка сотрудников Федерального бюро расследований нагрянули в двухэтажный дом Дерипаски 19 октября. После обысков из него вынесли коробки и чемоданчики. Их содержимое не раскрыли. Обыски связывают с расследованием о вмешательстве в выборы 2016 года.