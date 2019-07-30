Мировая практика тушения пожаров. От РФ до Индонезии

В Сибири горят леса: 11 регионов страны подвержены сильным пожарам. Всего, по разным данным, горит около 3 миллионов гектаров. Из всей площади тушат только выборочные участки, общей протяженностью около 80 тысяч гектаров.

Вчера Александр Усс, губернатор Красноярского края, назвал лесные пожары обычным явлением, бороться с которым необязательно и вообще-то вредно — «вы же не топите айсберги, чтобы уменьшить холод зимой».

Первым заместитель главы МЧС Александр Чуприян утверждает: экономические соображения не должны мешать тушению пожаров.

Люди по-разному реагируют на критическую ситуацию: в нашем Instagram, например, слова Усса раскритиковали и даже начали ему угрожать. Внесите свою лепту в обсуждение и вы!

Мы решили не принимать ничьи стороны, а посмотреть, как с аналогичными ситуациями борются в других странах: посмотрим не только на пожары, но и на любые природные катаклизмы.

1. Италия беспощадная

Нередко лесные пожары начинаются сами по себе, но случаются и умышленные поджоги. В Итальянском Комо, например, двух студентов обвинил в масштабном поджоге: те слишком небрежно жарили шашлык.

Итог: штраф на 13,5 миллионов евро (около 9,5 миллиардов рублей). Студенты жалуются, мол, сделали из нас козлов отпущения. Dura lex, sed lex.

2. Швеция технологичная

Шведские пожарные страдают хроническим милитаризмом, но это идет на пользу окружающей среде. В стране заснеженных долин против пожаров придумали инновационную технологию, которая помогает с тушением с помощью водяных бомб с лазерным прицелом. Продвинутая авиация помогает пожарным получше прицелится и тушить очаги локально.

Технология хорошо справляется с тушением пожаров в нефтяных шахтах — такое часто происходит в Швеции. После года использования, власти страны отчитались о сокращении пожаров вдвое.

Скоро как раз день ВДВ: ждем таких же технологий в России.

3. Индонезия радикальная

Совет Улемов Индонезии активно молится на дождь — в стране бушуют лесные пожары, орангутанги бегут из леса, а на Суматре погибло 10 человек от острых респираторных инфекций. Правительство относится к поджогам очень радикально и называет их «преступлениями против человечества».

Как тебе такое, Александр Усс?

4. Украина безразличная

Четыре года назад пожар вспыхнул поблизости ядерного реактора в Чернобыле, печально известному по событиям 1986 года. Российский сериал, кстати, высмеяли за многочисленные ляпы.

Но речь не о том: несмотря на то, что в поджоге всерьез подозревали «сталкеров» — туристов Припяти и Зоны Отчуждения в целом, Украина не предприняла никаких действий, оставив пожары гореть, пока те не потушатся сами.

Отношения к катаклизмам во всех странах разное: кто-то борется технологиями, кто-то — рублем. Некоторые не борются совсем: вот такое поведение, кажется редакции, и нужно обличать.