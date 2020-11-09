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Сегодня, 9 ноября, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения России, который регулирует время для обследования врачами пациентов. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркивает, что медиков не станут наказывать, если они не будут укладываться в сроки.

Так, согласно новым нормативам, инфекционист и гематолог в поликлинике должны уделять больным на приеме не больше 20 минут, онколог – 23 минуты, хирург и пульмонолог – 26 минут, а фтизиатр – 35 минут. При этом если на прием придет «сложный» пациент, на него можно потратить больше времени. Каким образом будут отличаться сложные пациенты от легких и необходимо ли это фиксировать в документах – не сказано.

«Это, по сути, условные единицы, которые будут использовать, в частности, чтобы понять, сколько пациентов врач может принять за смену, и сформировать электронную очередь. Если пациенту требуется больше времени, естественно, врач это время ему уделит», – рассказал «Парламентской газете» Морозов.

По его мнению, подобное нововведение позволит эффективнее планировать деятельность медицинской организации, но на врача при этом не будут оказывать давление.

Ранее сообщалось, что медучреждения России на законных основаниях смогут отказывать гражданам в оказании медицинской помощи.