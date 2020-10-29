Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Врачи будут оказывать медицинскую помощь россиянам по настроению

Марьям Ибрагимова
29 октября, 2020 16:16
2 мин
Фото: zakonguru.com
Фото: zakonguru.com

Медучреждения России на законных основаниях смогут отказывать гражданам в оказании медицинской помощи. Такое решение приняла Госдума страны.

Из части 5 статьи 15 закона об ОМС (обязательное медицинское страхование) хотят исключить графу о том, что больницы и поликлиники не имеют права отказывать застрахованным пациентам в оказании медицинской помощи. Госдума уже приняла поправки в первом чтении.

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко комментирует эту инициативу следующим образом: «захотел – взял на лечение, не захотел – нет». По его словам, данное нововведение приведет к еще большей неразберихе. Причем тяжелее всего придется именно медикам, которых с легкостью можно будет привлечь по статье «Неоказание помощи больному», а это уже уголовка.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования хочет выйти из ситуации победителем, так как пытается сэкономить. В настоящее время денег на финансирование здравоохранения не хватает, поэтому приходится прибегать к экстренным мерам – сокращать медпомощь, которая оказывается сверх плана программы ОМС и требует дополнительного финансирования, сообщает Агентство страховых новостей.

темы
Госдума
страхование
здравоохранение
ОМС
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!