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Медучреждения России на законных основаниях смогут отказывать гражданам в оказании медицинской помощи. Такое решение приняла Госдума страны.

Из части 5 статьи 15 закона об ОМС (обязательное медицинское страхование) хотят исключить графу о том, что больницы и поликлиники не имеют права отказывать застрахованным пациентам в оказании медицинской помощи. Госдума уже приняла поправки в первом чтении.

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко комментирует эту инициативу следующим образом: «захотел – взял на лечение, не захотел – нет». По его словам, данное нововведение приведет к еще большей неразберихе. Причем тяжелее всего придется именно медикам, которых с легкостью можно будет привлечь по статье «Неоказание помощи больному», а это уже уголовка.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования хочет выйти из ситуации победителем, так как пытается сэкономить. В настоящее время денег на финансирование здравоохранения не хватает, поэтому приходится прибегать к экстренным мерам – сокращать медпомощь, которая оказывается сверх плана программы ОМС и требует дополнительного финансирования, сообщает Агентство страховых новостей.