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Минздрав России убрал один препарат из списка для лечения коронавируса

Лилия Караева
7 мая, 2021 10:16
1 мин
Лилия Караева
7 мая, 2021 10:16
1 мин
Минздрав РФ
Global Look Press

Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В перечень указаний включили еще две вакцины, а из списка препаратов для лечения исключили одно средство.

Вышедшая версия - 11-я по счету. Утвержденные Минздравом рекомендации подготовлены ведущими экспертами с учетом накопленных знаний и практики.

В рекомендации добавлены две вакцины: «КовиВак» и «Спутник Лайт». Из списка препаратов для лечения исключили противомалярийное средство «Гидроксихлорохин». Всемирная организация здравоохранения прекратила использовать его как средство для лечения коронавируса прошлым летом.

Для взрослых разрешено применение Фавипиравира, Ремдесивира, Иммуноглобулина человека, Интерферон-альфы, Умифеновера, пишет РИА Новости.

6 мая в России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса - «Спутник Лайт». Это однокомпонентный препарат, который подходит не всем.

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