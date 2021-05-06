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Наука и медицина
Кому подойдет вакцина «Спутник Лайт»? Есть три нюанса
6 мая, 2021 15:59
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Pixabay
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, кому подойдет вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Также названа возрастная категория, которой разрешено ставить эту прививку.
По словам Мурашко, «Спутник Лайт» будет применяться у тех, кто переболел коронавирусом более шести месяцев назад. Однокомпонентная вакцина также подходит тем, у кого снизились антитела. После вакцинации препаратом наблюдается «выраженный рост титра антител», подчеркнул министр.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новая вакцина рассчитана на людей от 18 до 60 лет, сообщает РИА Новости.
Четвертую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали 6 мая. О готовности препарата к регистрации заявил президент России Владимир Путин.
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