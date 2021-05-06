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Владимир Путин заявил о готовности «спасающей в один укол» российской вакцины от коронавируса

Антон Мельников
6 мая, 2021 15:58
2 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 15:58
2 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России готова еще одна вакцина от коронавируса – «Спутник Лайт». Об этом в ходе совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил президент РФ Владимир Путин. Для вакцинации достаточно сделать всего один укол.

«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина »Спутник Лайт«», - сообщил в ходе беседы Путин.

Подробности о новом препарате уже дал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается дистрибуцией первой российской вакцины «Спутник V».

Согласно РФПИ, «Спутник Лайт» будет защищать от всех новых штаммов коронавируса. Эффективность препарата была установлена в ходе лабораторных исследований. После прививки новой вакциной, клеточный иммунный ответ к s-белку коронавируса сформировался у 100% вакцинированных на 10-й день.

В фонде пояснили, что «Спутник Лайт» представляет из себя первый компонент уже применяемой вакцины «Спутник V», это рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).

«Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации, - отметили в РФПИ. - Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов».

Также сообщается, что после применения «Спутника Лайт» не было выявлено серьезных побочных эффектов. По словам главы научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, новая вакцина подойдет как первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами, передаёт телеканал «360».

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ТЕГИ
Владимир Путин
Коронавирус
Вакцина
Спутник Лайт
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