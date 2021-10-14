Минздрав России объявил массовую мобилизацию медиков-пенсионеров
Медиков-пенсионеров в России попросили вернуться на рабочие места. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Врачи могут вернуться благодаря вакцинации. Мурашко рассказал, что медработники старших возрастов отошли от медпрактики в период начала коронавируса из-за объявленных мероприятий по изоляции.
«Мы предлагаем вернуться», - сказал министр. Его слова приводит ТАСС.
Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил изданию Lenta.ru, что массовая мобилизация медиков-пенсионеров связана с уходом врачей в красные зоны - из-за этого пострадала плановая помощь.
Кондрахин считает, что пенсионеров вряд ли отправят в ковидные госпитали. Скорее всего, они будут работать с пациентами по другим заболеваниям.
Ранее в Кремле сказали, сколько осталось до введения чрезвычайных мер в «захлебывающейся» от коронавируса России.