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Минздрав России назвал регионы с наибольшим количеством сумасшедших

Лилия Караева
10 июля, 2020 09:20
1 мин
Психически больной человек
Piqsels.com

Минздрав России оценил распространенность психических расстройств среди жителей разных регионов страны. По данным ведомства, самый высокий показатель - 9922,9 случая на 100 тысяч населения - зафиксирован на Чукотке.

Заболевания психики часто встречаются у жителей Алтайского края (6638,8 случая), Еврейской АО (6214,6), Курганской (5974,2) и Сахалинской (5788,4) областей.

Более 5 тысяч случаев приходится в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Кировской, Орловской и Тверской областях.

Меньше всего людей с психическими заболеваниями проживает в Чечне (1411,9 случая), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).

На конец 2019 года в России было 5,8 миллиона пациентов с психическими заболеваниями, пишет RT Средний показатель распространенности составляет 2939,5 случая на 100 тысяч.

Ранее Минздрав назвал три причины смерти молодых женщин в России.

темы
Россия
Минздрав
регионы
психические заболевания
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