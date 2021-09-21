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Минздрав привёл последние данные о пострадавших при стрельбе в пермском университете
21 сентября, 2021 14:30
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Youtube / Tochka Zрения
После стрельбы в университете в Перми семь человек находятся в тяжелом состоянии. Они были доставлены в Москву. Четверо из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщило министерство здравоохранения РФ.
Ведомство уточнило, что спецбортом МЧС в столицу из Перми были доставлены семь человек в тяжелом состоянии. Полёт проходил под наблюдением врачей. Четверо из эвакуированных пострадавших подключены к ИВЛ, передаёт «ТАСС».
Ранее стало известно, что напавший на вуз Тимур Бекмансуров начал стрелять еще на подходе к учебному заведению.
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