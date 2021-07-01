Минздрав пригласил россиян уколоться повторно
В российских регионах стартовала повторная вакцинация от коронавируса, которая необходима по истечении шести месяцев после первичной иммунизации, заявили в Минздраве РФ.
Такой порядок вакцинации от COVID-19 по эпидемиологическим показаниям действует в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Это необходимо для достижения Россией уровня коллективного иммунитета в 60% от численности взрослого населения.
По данным российского министерства, повторная вакцинация может быть произведена любым зарегистрированным в стране препаратом и вне зависимости от наличия антител, сообщает «Интерфакс».
Прежде всего, в РФ распространяется практика обязательных квот (порядка 60%) привитых среди отдельных категорий граждан. В частности, имеется в виду сфера услуг, причём в самом широком понятии — общепит, банки, образование, госслужба, транспорт, ЖКХ, культурные заведения, строительство.