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Главный внештатный микробиолог Минздрава РФ профессор Роман Козлов призвал россиян не покупать антибиотики для лечения или профилактики коронавируса без указаний врача. По его словам, они не только бесполезны, но и могут навредить, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним.

«Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», — заявил Козлов.

Микробиолог отметил, что сейчас в России наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты, которые нередко закупаются впрок, передаёт «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что в России начался дефицит назначаемых при коронавирусе лекарств.