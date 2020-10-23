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Минздрав предостерёг от приёма антибиотиков для лечения COVID-19. Они могут навредить

Антон Мельников
23 октября, 2020 16:23
1 мин
dsda
Pixabay

Главный внештатный микробиолог Минздрава РФ профессор Роман Козлов призвал россиян не покупать антибиотики для лечения или профилактики коронавируса без указаний врача. По его словам, они не только бесполезны, но и могут навредить, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним.

«Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», — заявил Козлов.

Микробиолог отметил, что сейчас в России наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты, которые нередко закупаются впрок, передаёт «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что в России начался дефицит назначаемых при коронавирусе лекарств.

темы
Минздрав
коронавирус
антибиотики
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