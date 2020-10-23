Новости Общество
Общество
Минздрав предостерёг от приёма антибиотиков для лечения COVID-19. Они могут навредить
23 октября, 2020 16:23
1 мин
Pixabay
Главный внештатный микробиолог Минздрава РФ профессор Роман Козлов призвал россиян не покупать антибиотики для лечения или профилактики коронавируса без указаний врача. По его словам, они не только бесполезны, но и могут навредить, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним.
«Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», — заявил Козлов.
Микробиолог отметил, что сейчас в России наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты, которые нередко закупаются впрок, передаёт «Коммерсантъ».
Ранее стало известно, что в России начался дефицит назначаемых при коронавирусе лекарств.
поддержать проект
1 мин