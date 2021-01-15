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Минздрав пошел вразрез с разработчиком российской вакцины

Антон Мельников
15 января, 2021 16:25
1 мин
Youtube / Россия 24
Youtube / Россия 24

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что маски нужно носить даже после вакцинации от коронавируса. При этом уровень антител не важен, поскольку маски защищают от распространения инфекции.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — заявил министр.

Мурашко пояснил, что даже после вакцинации человек может быть разносчиком инфекции и заражать незащищенных людей.

«Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — цитируют главу Минздрава «Ведомости».

Ранее глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, под чьим ведомством была создана вакцина «Спутник V» заявил, что пациенты с высоким уровнем антител могут отказаться от масок. По его мнению, это будет стимулировать выработку новых антител и поддержание их уровня в организме. Подробнее читайте в нашем материале.

темы
Минздрав
коронавирус
маски
Михаил Мурашко
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