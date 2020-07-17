Минздрав допустил регистрацию вакцины от COVID-19 уже в августе

Общество

kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил, что отечественная вакцина от коронавируса может пройти регистрацию уже в конце лета.

«Думаю, что первая регистрация будет в августе», — цитирует министра ИА REGNUM.

Конкретной даты чиновник не назвал, но отметил, что это может произойти уже в первой декаде последнего месяца лета.

Ради создания вакцины многие страны идут на отчаянные меры. Так в США ученые призвали добровольцев пойти на риск заражения коронавирусом, чтобы проверить действие лекарства. Подробнее читайте в нашем материале.