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Минздрав допустил регистрацию вакцины от COVID-19 уже в августе

Антон Мельников
17 июля, 2020 22:25
1 мин
ы
kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил, что отечественная вакцина от коронавируса может пройти регистрацию уже в конце лета.

«Думаю, что первая регистрация будет в августе», — цитирует министра ИА REGNUM.

Конкретной даты чиновник не назвал, но отметил, что это может произойти уже в первой декаде последнего месяца лета.

Ради создания вакцины многие страны идут на отчаянные меры. Так в США ученые призвали добровольцев пойти на риск заражения коронавирусом, чтобы проверить действие лекарства. Подробнее читайте в нашем материале.

темы
Россия
коронавирус
вакцина
Михаил Мурашко
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