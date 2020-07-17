Добровольцам предлагают заразиться COVID-19 ради испытания вакцины

Общество

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Более 100 выдающихся ученых, в том числе 15 нобелевских лауреатов, призывают добровольцев подвергнуть себя опасности заражения коронавирусом, чтобы проверить действительно ли работают вакцины.

Ученые подписали открытое письмо, адресованное главе Национального института здравоохранения США Фрэнсису Коллинзу, в котором призвали перейти к «испытаниям на людях». Они считают, что это могло бы «значительно ускорить» создание вакцины от COVID-19.

В испытаниях предполагается, что здоровые добровольцы специально будут подвергаться воздействию вируса после введения вакцины, чтобы проверить, способно ли лекарство предотвратить заражение.

Такие испытания не лишены этических противоречий, но организация «1 Day Sooner», разместившая открытое письмо, вместе с подписавшими его учеными, настаивают на том, что преимущества ускоренных испытаний перевешивают риски.

«Испытания на людях могут дать информацию намного быстрее, чем обычные тесты эффективности, которые занимают многие месяцы», - цитирует письмо CNBC.

В письме также отмечается, что подопытные будут «подвергаются воздействию патогена в контролируемых условиях», а не рискуют заразиться в обычной жизни.

Полный список ученых подписавших письмо доступен на сайте «1 Day Sooner».

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