Новый тест на COVID-19 может показать результат уже через 20 минут

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Исследователи из Австралии разработали тест на коронавирусную инфекцию, который занимает около 20 минут.

Ученые из Университета Монаш (Мельбурн, Австралия) сообщили о разработке теста на COVID-19, который способен определить является ли испытуемый инфицированным в настоящее время, или был ли он заражен в прошлом.

Для проведения теста у испытуемых собираются образцы крови. Из них выделяется 25 микролитров плазмы, которая анализируется на агглютинацию (склеивание и выпадение в осадок) эритроцитов, которую вызывает коронавирус.

Согласно исследователям, нынешние тесты, проводимые с помощью мазков, используются для выявления текущего заражения, а анализ крови на агглютинацию способен определить был ли кто-то инфицирован даже после выздоровления.

Ученые сообщают, что, с помощью их метода, можно ежечасно проверять сотни образцов. Также они надеются, что их тест также можно будет использовать для обнаружения антител, вырабатываемых организмом после вакцинации, передает South China Morning Post.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что производственные мощности в России позволяют ежемесячно изготавливать 8-10 миллионов тестов для выявления COVID-19.