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Минюст поставил бизнесменов перед фактом — создать рабочие места для 70 тысяч осужденных
13 октября, 2021 13:54
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что российские предприниматели должны создать рабочие места для осужденных. Руководитель ведомства даже уточнил детали — до 2030 года бизнесменам необходимо позаботиться о том, чем будут заниматься 70 тысяч прошедших «сито ФСИН» граждан, осуждённых на принудительные работы.
Чуйченко подчеркнул, что предпринимателям не придётся тратить слишком много собственных средств на реализацию данной задумки. К тому же, заработная плата осуждённого будет достигать примерно 25 тысяч рублей, поэтому окупаемость инвестиций не превысит полутора лет, передаёт ТАСС.
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