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Минтруд пообещал ежегодно увеличивать сумму материнского капитала

Марьям Ибрагимова
6 ноября, 2020 12:17
1 мин
Фото: byrich.ru
Фото: byrich.ru

В России решили поддерживать молодые семьи в ногу со временем. Ежегодно размер материнского капитала будут увеличивать. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», – цитирует Баталину ТАСС.

В настоящий момент размер маткапитала достиг 466 тысяч рублей на первого ребенка и увеличен до 616 тысяч рублей на второго. Замминистра дополнила, что за все время действия программы соответсвующие сертификаты получили свыше 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.

Ранее сообщалось, что форма господдержки российских семей расширится. Материнский капитал в скором времени можно будет использовать в качестве взноса по сельской ипотеке. Соответствующее постановление уже подготовило Правительство страны.

темы
маткапитал
семьи
господдержка
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