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Сельская ипотека станет доступнее благодаря детям

Марьям Ибрагимова
2 ноября, 2020 13:41
2 мин
Фото: local.yandex.ru
Фото: local.yandex.ru

Форма господдержки российских семей расширится. Материнский капитал в скором времени можно будет использовать в качестве взноса по сельской ипотеке. Соответствующее постановление уже подготовило Правительство страны. Правила предоставления субсидий станут известны уже сегодня, 2 ноября.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зачастую родители, пытающиеся использовать средства из материнского капитала на приобретение или строительство жилья в сельской местности, получали отказ в финансовых организациях. Банки ссылались на то, что пока не существует правил, позволяющих выдавать кредит по таким условиям.

«Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья», – цитирует главу кабмина ТАСС.

Сельская ипотека появилась в текущем году. Программа отличается сниженными ставками – 3%. В настоящее время уже выдано свыше 27 тысяч льготных ипотечных кредитов. В следующем году на развитие сельской ипотеки из бюджета намерены выделить порядка четырех миллиардов рублей.

темы
ипотека
материнский капитал
Мишустин
сельская ипотека
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