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Минский суд рассмотрит жалобу россиянки Софьи Сапеги
14 июня, 2021 10:25
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instagram.com/sapega_sofia_/Global Look press
Минский суд начал рассмотрение жалобы россиянки Софьи Сапеги на ее задержание.
Заседание проходит в закрытом режиме. Адвокат Сапеги рассказал, что россиянка подала жалобу 13 июня.
Поданную ранее аналогичную жалобу суд не удовлетворил, пишет «РИА Новости».
Напомним, 23 мая в Минске был вынужден совершить экстренную посадку, летевший из Греции в Литву самолет компании Ryanair, из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.
Россиянка Софья Сапега прислала весточку на Родину из «застенков» белорусского КГБ.
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