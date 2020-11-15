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Общество
Минские силовики разогнали протестующих на акции протеста
15 ноября, 2020 23:07
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Youtube / Редакция
Сотрудники правоохранительных органов Минска разогнали большинство участников воскресной протестной акции.
Кроме того, милицейские ликвидировали стихийный мемориал в память погибшего активиста Романа Бондаренко. Во время несанкционированного марша его памяти произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Против участников акции применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы.
Перед протестом в городе закрыли некоторые станции метро, сообщает РБК.
Как сообщалось, силовиков, как и раньше, не сильно смущают удостоверения журналистов. Протестующие, в свою очередь, прячутся в окрестных дворах.
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