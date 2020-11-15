Минские силовики разогнали протестующих на акции протеста

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Сотрудники правоохранительных органов Минска разогнали большинство участников воскресной протестной акции.

Кроме того, милицейские ликвидировали стихийный мемориал в память погибшего активиста Романа Бондаренко. Во время несанкционированного марша его памяти произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Против участников акции применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы.

Перед протестом в городе закрыли некоторые станции метро, сообщает РБК.

Как сообщалось, силовиков, как и раньше, не сильно смущают удостоверения журналистов. Протестующие, в свою очередь, прячутся в окрестных дворах.