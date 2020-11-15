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Общество
Поддали газку — силовики в Минске вернулись к любимому занятию
15 ноября, 2020 13:45
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Flickr
Акция протеста в Минске завершилась новыми эпизодами жесткости со стороны белорусских силовиков. В ход пошел слезоточивый газ.
Сотрудники милиции окружают группы протестующих на нескольких микроавтобусах и забирают людей десятками. При этом, в сторону активистов распыляется слезоточивый газ.
Силовиков, как и раньше, не сильно смущают удостоверения журналистов. Протестующие, в свою очередь, прячутся в окрестных дворах, передает «Интерфакс».
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