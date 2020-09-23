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Минские силовики применили водомёты для разгона протестующих

Антон Мельников
23 сентября, 2020 19:28
1 мин
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Youtube / РБК

В столице Беларуси снова проходит массовая акция протестующих. На этот раз люди собрались из-за инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась тайно.

Центральная площадь у здания правительства в Минске была оцеплена людьми в форме заранее. Часть митингующих собралась у стелы «Минск — город-герой». Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» сообщил, что для разгона митингующих были применены водомёты.

темы
Беларусь
протесты
силовики
1 мин