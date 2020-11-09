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В Министерстве обороны России подтвердили, что в Армении потерпел крушение российский вертолет. Согласно заявлению, сбит был Ми-24, по которому открыли огонь с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

«Упавший в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх российский вертолёт Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Командованием 102-й военной базы России ведётся разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему в Армении российскому вертолёту» - приводит заявление ведомства telegram-канал «Подъём».

Вертолёт был подбит при сопровождении автоколонны, которая базируется на военной базе России в Армении. Крушение произошло в горной местности. Как минимум два члена экипажа погибли, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что борьба в Карабахе будет продолжаться до тех пор, пока территорию не покинут армянские «оккупанты».