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Министр здравоохранения заявил об опасности антибиотиков при лечении COVID-19

Антон Мельников
6 ноября, 2020 22:57
1 мин
Youtube / Первый канал
Youtube / Первый канал

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что при лёгком течении COVID-19 принимать антибиотики не только не нужно, но даже опасно.

«Антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции впрямую. Используется при осложнениях. При легком течении ― не нужно и является опасным», ― заявил министр.

Также глава Минздрава отметил, что антибиотики используются при лечении инфекций бактериального происхождения, а не вирусного.

Ранее Мурашко сообщил, что сейчас в России на амбулаторном лечении находится порядка 650 тыс. пациентов с COVID-19, в стационарах лежат около 250 тыс. инфицированных, передают «Известия».

Ранее стало известно, что застрахованным россиянам лекарство от коронавируса будут выдавать бесплатно.

темы
Минздрав
коронавирус
Михаил Мурашко
антибиотики
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