Министр здравоохранения заявил об опасности антибиотиков при лечении COVID-19

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что при лёгком течении COVID-19 принимать антибиотики не только не нужно, но даже опасно.

«Антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции впрямую. Используется при осложнениях. При легком течении ― не нужно и является опасным», ― заявил министр.

Также глава Минздрава отметил, что антибиотики используются при лечении инфекций бактериального происхождения, а не вирусного.

Ранее Мурашко сообщил, что сейчас в России на амбулаторном лечении находится порядка 650 тыс. пациентов с COVID-19, в стационарах лежат около 250 тыс. инфицированных, передают «Известия».

Ранее стало известно, что застрахованным россиянам лекарство от коронавируса будут выдавать бесплатно.