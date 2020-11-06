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Общество
Министр здравоохранения заявил об опасности антибиотиков при лечении COVID-19
6 ноября, 2020 22:57
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Youtube / Первый канал
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что при лёгком течении COVID-19 принимать антибиотики не только не нужно, но даже опасно.
«Антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции впрямую. Используется при осложнениях. При легком течении ― не нужно и является опасным», ― заявил министр.
Также глава Минздрава отметил, что антибиотики используются при лечении инфекций бактериального происхождения, а не вирусного.
Ранее Мурашко сообщил, что сейчас в России на амбулаторном лечении находится порядка 650 тыс. пациентов с COVID-19, в стационарах лежат около 250 тыс. инфицированных, передают «Известия».
Ранее стало известно, что застрахованным россиянам лекарство от коронавируса будут выдавать бесплатно.
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