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Министр юстиции Латвии предложил ходить по домам пожилых с целью сделать им специальный укол
5 октября, 2021 11:52
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Matthias Balk/dpa
Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил запустить в стране стимулирующие мероприятия для пожилых граждан, получивших вакцину против коронавирусной инфекции. Глава ведомства считает, что пришло время ходить по домам.
Борданс убежден - нужно стучаться в каждую дверь, убеждать в необходимости привиться, а после процедуры платить деньги. Только таким образом можно преодолеть кризис в здравоохранении, считает он. Кроме того, министр предложил ввести обязательную вакцинацию для госслужащих, в том числе, это нововведение может коснуться силовиков и работников судов, передает Delfi.
Ранее мэрия Москвы поручила закрыть один из крупнейших пунктов вакцинации от коронавируса.
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