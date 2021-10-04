В Гостином дворе закроют пункт вакцинации от COVID-19
Мэрия Москвы постановила закрыть пункт вакцинации от коронавируса в Гостином дворе. Здесь снова будут проходить культурные мероприятия, а ближайший пункт вакцинации снова откроется в ГУМе.
Пункт вакцинации с большой пропускной способностью работает с начала июля 2021 года. Он заменил в своё время пункт в ГУМе, где из-за длинных очередей стали собираться большие скопления людей – а это противоречит санитарным нормам.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице уже нет потребности в таких огромных площадях, какую предоставил Гостиный двор – пропускная способность до 6 тысяч человек в сутки.
В универмаге выделены новые помещения для вакцинации, улучшили логистику и обеспечили комфорт. Пропускная способность прививочного пункта в ГУМе увеличена до 5 тысяч человек в день. Сделать прививку в этом заведении можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Пожилым москвичам, то есть гражданам старше 60 лет, вручат подарочный набор «С заботой о здоровье». В него будут вложены витамины, маски, таблетница, тонометр и прибор для измерения пульса, косметика по уходу за кожей.