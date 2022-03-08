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Министр назвал ориентировочную сумму нового пособия до 16 лет, которую президент не озвучил
8 марта, 2022 14:12
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Министр труда России Антон Котяков назвал ориентировочную сумму новых выплат на детей от 8 до 16 лет. О пособии сегодня объявил президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 марта.
Во-первых, выплаты коснутся семей, где доход на каждого члена ниже одного прожиточного минимума.
Во-вторых, размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов от минимума и будет зависеть от конкретного региона.
«Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей», - сказал Котяков в эфире «России 24».
Путин в поздравительной открытке заявил, что выплата вводится с 1 апреля, а первые деньги поступят на счета семей в мае. Глава государства не уточнял размер анонсированного пособия.
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