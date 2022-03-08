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Владимир Путин в поздравлении женщин с 8 марта решил поддержать деньгами тех, кто выбрал семью
8 марта, 2022 09:21
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 марта, рассказал о новой государственной поддержке. Он объявил о выплатах семьям с детьми от восьми до 16 лет.
Лидер РФ пояснил - «мы живем сложное время», стало быть, власть должна делать всё от себя зависящее с целью оказать поддержку семьям. Так, на новую вышеупомянутую выплату смогут рассчитывать семьи с невысокими доходами. Мера начнет действовать с 1 апреля, а первые деньги люди получат уже в мае. Сколько именно средств рассчитано на каждую семью, Путин в поздравительной открытке, опубликованной на сайте Кремля, уточнять не стал.
Ранее сообщалось о том, что в России могут увеличить сумму выплат по уходу за престарелыми.
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